المسرح القومي للأطفال يفتتح «جنة كوكي» الخميس المقبل

ينطلق عرض جنة كوكي من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، الخميس المقبل، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، وهو من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي، وهو العرض الخامس ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد.

ويأتي ذلك ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

وجاء ذلك بعد افتتاح العروض المسرحية «حلمك عليك»، إنتاج فرقة مسرح الشباب، «الملك الهمام وعصابة الضباع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، «بعد آخر رصاصة من إنتاج فرقة الغد»، «بيت روز» من إنتاج مسرح فرقة الطليعة.

العمل يتناول التمسك بالوطن

وقال الفنان عادل الكومي مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن العرض يتناول التمسك بالوطن الذي نعيش فيه ونعمل على تعميره، وبث روح الوطنية وحب الوطن بين الأطفال.

بثينة رشوان بطلة العرض

جنة كوكي، بطولة بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، موني، شيماء عبدالناصر، نادية الشويخ، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادي فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم.