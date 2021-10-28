مدير «مسرح الطفل» ينفي واقعة تحرش ممثل بزميلته: شكوى كيدية

كشف محمود حسن، مدير المسرح القومي للطفل، كواليس التعدي لفظيًا على ممثلة بالعرض المسرحي «عفركوش» تدعى نهال القاضي، من زميلها المشارك بنفس العرض «أحمد.س»، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بذلك والجمهور كان شاهدًا طوال فترة العرض.

تفاصيل واقعة التحرش بممثلة على المسرح

وقال «حسن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أثناء العرض وتحديدًا في ليلة العرض الخامسة، قامت الممثلة بشد «باروكة» زميلها على المسرح أمام الجمهور بحجة أنه تنمر عليها، مضيفًا أن ذلك ضمن سياق العرض ولا يقصدها هي في حد ذاته: «مخرجش عن النص المكتوب ومتنمرش عليها زي ما قالت ولا استخدم إيحاءات جنسية لأن لو ده كان حصل كنا اتخذنا إجراء ضده والكلام ده مر عليه أكتر من 45 يوما ليه خرجت تتكلم دلوقتي؟».

منعها من التمثيل بعد 40 ليلة عرض

وتابع «حسن»، أنه بعد مرور 40 ليلة عرض كاملة تلقينا إخطارا من نقابة المهن التمثيلية يفيد بوقف الممثلة عن العرض لأنها شعبة دراما وليست تمثيل، ولكن تواصلنا مع النقابة لإنهاء فترة الـ45 يوما فقط وبعد ذلك جرى إبلاغها بقرار النقابة، وحين عاد العرض مرة أخرى بدونها بدأت تقول إنها تعرضت للتحرش على يد زميلها حتى توقفه النقابة أيضًا مثلها».

مدير المسرح: «كلامها مرسل بدون دليل»

وأكد مدير المسرح، أن حديث الممثلة عبارة عن كلام مرسل دون دليل واضح، مقابل مذكرة تقدمت لهيئة المسرح بتوقيع من الفنانة نفسها وزميلها بعد الشكوى منه بعد خامس ليلة عرض، ولم تذكر في الشكوى أنه وجه لها إيحاءات جنسية: «هي قلعته البروكة قدام الجمهور فتنرفز ولما انتهى العرض سألنا كل الموجودين وعدد من الجمهور علشان نعرف قالها إيه بالظبط هي قالت شتمني وعملنا مذكرة وبدأنا نحقق فيها».

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وأوضح مدير المسرح، أنه اضطر لاستبعادها من العرض بعدما تلقي جوابا رسميا من نقابة المهن التمثيلية يفيد بوقف التعامل مع الممثلة بسبب أنها شعبة دراما وليست تمثيل، وبالتالي الأولوية في الوقوف على خشبة المسرح لشعبة التمثيل: «كانت بتدخل في كل شيء ومع ذلك سبناها تكمل 45 ليلة عرض، ليه بدأت تتكلم بعد ما مر كل الوقت ده والواقعة كانت من خامس ليلة عرض وعبارة عن مشادة بينهما ومفيش تحرش زي ما قالت».

البيت الفني يشتكي الممثلة بسبب التشهير بالمسرح

وأكد مدير المسرح، أنه أثناء فترة العرض كان يتلقى تقريرا يوميا بالرواية، وكل ما يحدث على مدار ساعات العرض، ولم يثبت أنه تحرش بالممثلة المدعية لا لفظيًا ولا جسديًا: «مشاكلها بدأت من خامس يوم وعملت مذكرة ومضت عليها، كل مشكلتها دلوقتي إننا استبعدناها من العرض، وهرفع عليها قضية تشهير بالمسرح وهبعتها للشؤون القانونية لأنها بتدعي كذبًا».