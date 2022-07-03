روسيا تتحدى أمريكا: صواريخنا النووية أقوى من أسلحتكم

في تحد روسي جديد للولايات المتحدة الأمريكية، وصف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية، بأنها تتخلف كثيرا ولا تضاهي فعالية أحدث الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات (سارمات)، التي اختبرتها روسيا بنجاح في وقت سابق، وقالت إنها ستدخل الخدمة قريبا في الجيش الروسي.

مدير وكالة الفضاء الروسية: الصواريخ الأمريكية متخلفة مقارنة بصواريخنا

وأشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس)، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المالك الأكبر للأسلحة النووية في حلف الناتو، لكن إذا تحدثنا عن الخصائص التقنية لما لديهم، بالطبع، فإنها أقل مما لدينا، وعلاوة على ذلك، فإن صواريخهم متخلفة (أقل تقنية وفعالية) عن خصائص صواريخنا الباليستية العابرة للقارات (سارمات) الذي تم الإعلان عنه وتأكيده بالفعل من خلال اختبار تصميم الرحلة الأولى.

وأوضح روجوزين، في الوقت نفسه، أنه يستحيل مقارنة نسبة القوات المسلحة التقليدية لدول الناتو والاتحاد الروسي، نظرا لأن حجمهم أكبر، منوها "ولهذا السبب، يجب أن تمتلك روسيا قوات نووية استراتيجية.. وفي حالة وجود تهديد للسيادة الوجودية وحياة البلد، يكون لدينا كل الحق في استخدام هذه الوسائل، أو على الأقل في التهديد.

بوتين: سنستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية سيادة روسيا

وتتسق هذه التصريحات مع ما سبق وقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى بطرسبورج الاقتصادي، قبل أيام، عن أن روسيا ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر لحماية سيادة روسيا، وتأكيده أن بلاده تمتلك صواريخ فرط صوتية لا مثيل لها في العالم.

وتأتي هذه التصريحات متسقة مع تقارير دولية وغربية عن نمو الترسانة النووية العالمية لأول مرة منذ الحرب الباردة، تشير لزيادة القوى النووية لنفقات تحديث أسلحتها بحوالي 9% العام الماضي وسط تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا.