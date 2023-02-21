«الكبير ومربوحة» يعيدان قصة حب «روميو وجوليت» بطريقة كوميدية في رمضان

يواصل فريق عمل مسلسل الكبير أوى الجزء السابع تصوير باقي مشاهد العمل، وذلك استعدادا للدخول ضمن المنافسة الرمضانية لعام 2023؛ ليواصل النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي 2022 بالجزء السادس.

ويشهد الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى واحدة من أقوى قصص الحب والرومانسية بطريقة الكوميديا بين شخصية الكبير أوي التي يجسدها الفنان أحمد مكي ومربوحة التي تقدم دورها الفنانة رحمة أحمد؛ لينضما إلى قائمة ثنائيات الحب على طريقة روميو وجوليت وقيس وليلى وعنتر وعبلة.

أحمد مكي يضرب من جديد بالكبير أوي رمضان 2023

كما يتناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى كثير من المغامرات الجديدة بين الثلاث شخصيات حزلقوم وجوني والكبير الذي يجسدهم الفنان أحمد مكي خلال الأحداث في توليفة مميزة تطغى عليها الكوميديا.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومصطفى غريب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي وإخراج أحمد الجندي.

ويأتي الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس في رمضان 2022 وسيطرته على التريند خلال شهر رمضان كاملا.