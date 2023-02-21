وول ستريت جورنال: أمريكا ستفرض عقوبات جديدة على 200 روسي

نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريرا يشير إلى أن أمريكا تخطط لعقوبات جديدة على 200 روسي، وتشمل حكام مناطق وأسر مسؤولين.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

وأوضحت الصحيفة بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون منسقة مع عقوبات أوروبية، فيما أوضحت الخارجية الأوكرانية أنه يجب أن يتخذ العالم إجراءات ضد روسيا بعد تعليقها العمل بمعاهدة ستارت.

ورد مجلس الدوما الروسي موضحا بحسب قناة «العربية»، أن بوتين قدم مشروع قانون لتعليق العمل بمعاهدة ستارت ويصدر قرارا فوريا غدا.