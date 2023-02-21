أحمد المسلماني: تنظيم داعش الإرهابي دمر مدينة الموصل العراقية الباسلة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه في عام 2014 قام تنظيم داعش الإرهابي بالإعلان عن خلافة وهمية قادها أبو بكر البغدادي من أحد مساجد الموصل، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة نجح التنظيم في احتلال مساحات كبرى أضعاف لبنان، وفي تلك الآونة تم تدمير مساجد وحرق مكتبات في أكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية.

المسلماني: مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ما قام به تنظيم داعش في العراق كان صدمة كبرى، خاصة وأن مدينة الموصل كانت ثاني أكبر مدن العراق، وتحتوي على تاريخ كبير وممتد وحضارة كبرى ومركز تجاري وثقافي وحضاري عملاق.

واستطرد: «منذ 2014 وحتى تحرير المدينة الباسلة من تنظيم داعش أسيلت الكثير من الدماء في الموصل، كما أن هناك الكثير من المكتبات والجامعات التي جرى إغلاقها أو حرقها، حتى انتهت الحياة تماما في تلك المدينة الباسلة العظيمة، ومعركة الموصل لتحرير المدينة كانت أحدى أكبر المعارك منذ الحرب العالمية الثانية».