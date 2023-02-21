أحمد المسلماني: مدينة أبي قير الجديدة استعانت بالخبرة الهولندية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن القيادة السياسية استفادت من الخبرة الهولندية في عمليات ردم البحر في منطقة أبي قير الجديدة بالإسكندرية، حيث أن المشروع الجديد سيجرى فيه ردم أماكن شاسعة في البحر، مع تعميق أماكن أخرى من أجل استقبال السفن الكبيرة والعملاقة.

المسلماني: مدينة أبي قير الجديدة أحدى مدن الجيل الخامس في مصر

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامجه «الطبعة الأولي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مدينة أبي قير الجديدة ستكون مدينة متكامله بها مدارس ومستشفيات وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، وذلك بأكبر جزيرة صناعية في مصر، وهي أحدى مدن الجيل الخامس في مصر.

واستطرد: «الرئيس السيسي وجه بأن يتم بناء المدينة الجديدة طبقا للمواصفات العالمية، حيث أن القطاع الخاص يشارك مع القطاع الأجنبي والقطاع الحكومي المصري في بناء تلك المدينة الرائعة، ولما يتم افتتاحها هنلاقي فيه اهتمام عالمي كبير لأنها مبنيه على طراز عالمي رائع، وهي المدينة التي ستعد مصدر جديد لصناعة الأمل».