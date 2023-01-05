توقف 9 محطات مياه عن العمل في بني سويف بسبب السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن توقف 9 محطات مياه عن العمل بسبب السدة الشتوية، ابتداء من مساء اليوم الخميس، الموافق 5 يناير حتى انتهاء السدة الشتوية.

محطات المياه المتوقفة عن العمل في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب ببني سويف، إلى أن المحطات المتوقفة عن العمل هي محطات «رياض باشا المطورة بمركز بني سويف، وناصر المطورة وبني عدي المطورة والشناوية بمركز ناصر، وببا القديمة و البرانقة بمركز ببا، والفشن القديمة وقرية 3 بمركز الفشن، وقلة المطورة بمركز إهناسيا».

المناطق المتأثرة بتوقف محطات المياه

وأشارت «مياه بني سويف» إلى أن هناك لجان لتنشيط التحصيل وتعظيم الإيرادات بفروع الشركة في المناطق المتأثرة بالانقطاع هي «مركز و مدينة ناصر، مركز و مدينة ببا، مدينة الفشن، قرية 3 بالفشن، قرى المسيد، نزلة المشارقة، قلة بمركز إهناسيا».

تدابير مياه بني سويف لتوفير المياه النقية

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن وجود التغذية البديلة خلال تلك الفترة وتدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها لسد احتياجات المواطنين من المياه خلال تلك الفترة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو رقم واتس آب 01272021558 على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالمياه.