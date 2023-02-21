أحمد المسلماني: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لتنمية الإنسان والآلة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك مخاوف عده حيال الذكاء الاصطناعي مستقبلا، حيث إنّ هناك بعض العلماء ممن أعربوا عن مخاوفهم في أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية، ومستقبل الإنسان الذي صنع ذلك الذكاء سيكون في خطر كبير عندما يمتلك هذا الذكاء وعيا خاصا.

المسلماني: سيكون هناك اندماج بين البشر والذكاء الاصطناعي

وأضاف «المسلماني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ أحد العلماء ويدعي «كاكو» قد أكد على أن تطوير الذكاء الصناعي فسيؤدى ذلك إلى تنمية الإنسان والآلة، فيما سيكون الإندماج فيما بينهم شيء مفيد للبشرية جمعاء.

واستطرد: «العالم قال أن علم الوراثة يعكس إطالة عمر البشر بشكل كبير، كما أشار إلى أن الشيخوخة هي مجرد مرض، وبالتالي فإن هذا المرض سيكون له علاج، حيث أن الشيخوخة بالنسبة لاتجاه ذلك العالم وعدد من العلماء الأخرى أن هذ المرض من الممكن علاجه حتى يعيش الإنسان لفترة تطول عن 150 عاما».