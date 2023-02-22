قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف اليوم وغدا بسبب الصيانة الدورية

تجرى شركة الكهرباء في بني سويف، ابتداء من اليوم الأربعاء، وغد الخميس، صيانة دورية بالمغذيات في مدينة بني سويف، ما يترتب عليه قطع للتيار الكهربائي عن عدة مناطق بالتبادل.

أماكن قطع الكهرباء في بني سويف اليوم الأربعاء

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، اليوم الأربعاء، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وتشمل المناطق التي تقرر انقطاع التيار عنها اليوم الأربعاء «سكة حديد بني سويف، برج الإشارات، عمارات السكة الحديد، جزء من شارع الرياضي، جزء من شارع الخضار، ميدان حارث».

أماكن قطع الكهرباء في بني سويف الخميس

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحرية بالكامل في مدينة بني سويف العاصمة، غدا الخميس، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، لإجراء صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المنطقة.

صيانة دورية للمغذيات في بني سويف

ويجري قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف صيانة دورية بالتبادل بين المغذيات في مدن وقرى المحافظة من أجل ضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

واعتذر قطاع الكهرباء في بني سويف، عن ساعات فصل التيار نظرا لأعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المرجوة.

وأهاب القطاع بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.