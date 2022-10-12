خريطة انقطاع الكهرباء والمياه في بني سويف اليوم وغدا

قرر قطاع الكهرباء في بني سويف فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار يومي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

مناطق انقطاع التيار الكهربائي بمدينة بني سويف

وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه تقرر فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء عن مناطق الروضة وشارع حاتم رشدي من جهة الاستاد الرياضي، الدولي، التليفزيون، فيما يتم فصل الخدمة غدا الخميس عن مناطق النادي الرياضي، وجزء من الكورنيش، وخلف الاستاد الرياضي، وشارع عبد المنعم حافظ، وذلك لمدة 3 ساعات من الساعة 6 إلى 9 صباحا على مدار اليومين المذكورين.

قطاع كهرباء يتقدم باعتذاره عن فترات الانقطاع

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

تخفيف ضغوط المياه بمدينة ناصر وتوابعها لأعمال تطهير مروقات محطة أشمنت

كما أعلنت شركة مياه بني سويف عن تخفيف ضغوط المياه عن مدينة ناصر وتوابعها، اليوم الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي، وذلك لوجود أعمال تطهير بمروقات محطة مياه أشمنت بمركز ناصر شمال المحافظة، مع إمكانية توفير الشركة لسيارات مياه نقية حال الحاجة إليها بالمناطق المتضررة.