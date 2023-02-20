قطع التيار الكهربائي في 4 محافظات للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى في 4 محافظات فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية وتغذية الشبكات، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي غدا عن نجع الأعسر والدقومة والحريدية القبلية والبحرية والشيخ مسعود والقبيصات ونجع حمودة والصوالح، للصيانة الدورية، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

فصل التيار الكهربائي غدا

وأفادت شركة كهرباء شمال الدلتا بقطع الكهرباء غدا الثلاثاء عن عدة قرى بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية وحددت اماكن قطع الكهرباء كالتالي:

كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس، وذلك بقرى أبو خشبة وعرب الجزيرة زخان الجنى والزعفران والمشارقة والخادمية وقرامون.

أماكن قطع الكهرباء في دمياط

دمياط: فصل التيار الكهربائي عن مدن كفر سعد والزرقاء والشعراء، وذلك بقرى اللوزي وكمال يوسف والبدري وقرية كفر سليمان البحري ودقهلة وكرم ورزق وعزبة الجامع والتلامذة.

مواعيد قطع الكهرباء

الدقهلية: فصل الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمزلة وميت سلسيل والمنصورة وميت غمر وتمى الأمديد ونبروة، وذلك بقرى سلامون والرحمانية وميت خالد وكفر الأمير ولص نشا ودموه والمواجد والستينة وكفر حجاج ومحمد أبو علي والاتحاد ومنشية السلام والوشايحة ومحمود سمير وحسن مسعد والسلسول والناظر ومحمد لبيب والطلمبات.

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا موعد فصل التيار الكهربائي غدا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.