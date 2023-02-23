الدراما الشعبية تدخل قائمة مسلسلات رمضان 2023

يشهد السباق الرمضاني لعام 2023 منافسة قوية؛ إذ تشارك بعض الأعمال الدرامية لعدد من النجوم تتناول كثير من الموضوعات، لكن تبقي الدراما الشعبية جزءا مهما في رمضان .

وبالفعل يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام، عدد من الأعمال التي تنتمي للدراما الشعبية، ومن بينها مسلسل ضرب نار، الذي يقدمه الثنائي المميز ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .

الدراما الشعبية في رمضان 2023

يتناول مسلسل ضرب نار شخصية جابر الكوماندا، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، رجل من الصعيد، يقع في حب «مهرة»، الفتاة التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتسكن في منطقة شبرا.

ويشارك في مسلسل «ضرب نار»، عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وإيمان السيد وبدرية طلبة وسهير المرشدي، وغيرهم، من إخراج مصطفى فكري.

مسلسل «سوق الكانتو»

وهناك أيضا مسلسل «سوق الكانتو»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة؛ إذ أنه يجسد شخصية بائع في سوق البالة، وبسبب ظروف تنشأ بينه وبين رجال في السوق خناقة، تتسبب في إصابته ودخوله المستشفى، وهذا يحول شخصيته بشكل كبير، ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق.

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل «تحت الوصاية»

ويوجد أيضا مسلسل تحت الوصاية، الذي تقدمه الفنانة منى زكي، وتقدم من خلاله دراما اجتماعية عن تمكين المرأة؛ إذ أنها كانت ربة منزل وتتعرض لحدث، هو وفاة زوجها، وبعدها تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتضطر للنزول لمواجهة المجتمع والكفاح.

ومسلسل تحت الوصايا يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم نسرين أمين ودياب ومها نصار ورشدي الشامي، وغيرهم، من إخراج محمد شاكر خضير.