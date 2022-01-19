استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لعلاج الكحة منها تناول العسل في الصباح

انتشرت في الفترة الحالية نزلات البرد وإصابات كورونا، وأصيب العديد من الأشخاص بمتحور أوميكرون، إذ يعاني العديد من الأشخاص من الكحة المتواصلة، ويقدم استشاري الأمراض الصدرية الدكتور عاطف عفيفي بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتخفيف من حدة الكحة لمن يعانون منها.

كيفية علاج الكحة

وقال استشاري الأمراض الصدرية، لـ«الوطن»، إنَّه يمكن اتباع بعض الأمور لتخفيف حدة الكحة، بالإضافة إلى الأدوية التي يكتبها الطبيب حسب الحالة المصابة، وفقًا لما يأتي:

- يمكن تناول بعض الأشياء التي تساعد على التخفيف من حدتها، مثل العسل فمعلقة من العسل صباحًا أو وضعه على ماء دافئ يساعد كثيرا في التخفيف من شدة الكحة، إذ يعمل على تغليف بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة.

- الغرغرة بالماء المالح، وهي من الأشياء المفيدة التي تساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق، وتقليل التهيج الناجم عن السعال المستمر.

- يفضل تناول الزنجبيل إذ أنه مفيد في نزلات البرد عن طريق الاستحمام بماء ساخن.

- الإكثار من تناول المياه عموما فهي مفيدة في كل الأوقات وعند الإصابة بنزلات البرد أيضا، لأنها تحسّن السعال وتقلل المخاط أيضا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

وشدد استشاري الأمراض الصدرية، على ضرورة زيارة الطبيب في حال المعاناة من أعراض مصاحبة للكحة مثل صعوبة في التنفس أو وجود سعال مصحوب بدم أو مخاط متغير اللون، أو الإصابة بالحمى أو إذا استمر السعال لأسابيع.

أسباب الإصابة بالكحة

- التهاب في الحلق ينتج عنه الإصابة بالكحة في بعض الأحيان.

- الإصابة بنزلات البرد أو التعرض لمواد مثيرة للسعال.

- الإصابة بالحساسية سواء في الأنف أو الفم.