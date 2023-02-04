هاني الناظر لـ إيمان الحصري: الاستحمام بالماء البارد في الشتاء يؤدي لجفاف الجلد

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أنّ الناس يتعرضون في هذه الفترة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة إلى جفاف البشرة وجفاف الوجه بصفة عامة.

وأضاف الناظر، خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «هناك مشكلة أخرى وهي تشقق جلد الكعبين واليدين لأن الدورة الدموية الطرفية تكون بعيدة بسبب انخفاض درجات الحرارة أيضا، وهناك مشكلة تكمن في استخدام المياه الباردة في الاستحمام وغسيل اليدين والوجه، حيث تفاقم هذه العادة الخاطئة من مشكلة جفاف الوجه والجلد».

سبب قشعرة الشعر في فصل الشتاء

وتابع استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا: «لدينا مشكلة أخرى في فصل الشتاء وهي قشرة الشعر، إذ أن سببها هو البرودة وقلة العرق، بالإضافة إلى بعض العادات الخاطئة، مثل تقليل مرات الاستحمام، أرى أحيانا بعض الأطفال لا يستحمون إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، هذا الأمر يساعد على ظهور قشرة الشعر»، مؤكدًا أنّ هناك بعض الأمراض التي تزداد حدتها مع البرودة مثل مرضى الصدفة الجلدية.