أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2023.. الكيلو يبدأ من 11 جنيهًا

تستمر معارض أهلا رمضان 2023 في تقديم كل أنواع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في مختلف المحافظات؛ تسهيلا عليهم قبل شهر رمضان المبارك، ولعل أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2023 تشغل قطاعا كبيرا من المواطنين قبل الشهر المبارك، ويتزايد الإقبال على شراء البلح الذي لا تخلو منه أي مائدة إفطار.

أسعار البلح في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار البلح وفق ما تم رصده في عدة محافظات، على النحو التالي:

أسعار البلح في المنوفية

ففي محافظة المنوفية، سجلت أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2023، تنوعا في الأسعار حيث تبدأ، الأسعار من 15 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 35 جنيها، وفق أنواع البلح المختلفة المتوفرة في معارض أهلا رمضان في المنوفية البالغ عددها 71 معرضًا بخلاف المنافذ المتحركة.

سعر كيلو البلح في رمضان 2023

وفي محافظة محافظة الوادي الجديد، تراوحت أسعار البلح 2023 في معارض أهلا رمضان، بين 11 جنيهًا للكيلو الواحد وصولا إلى 60 جنيها، كما يتوفر باقي أسعار ياميش رمضان بأسعار مخفضة، حيث يتوفر الزبيب والسوداني وقمر الدين والتمر بأسعار مخفضة أقل من السوق نسبة تصل إلى 30%.

وفي محافظة الشرقية، فإن متوسط أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2023، 30 جنيهًا للكيلو، ويتوفر نوع البلح الناشف «فُطرة» بين 15 و25 جنيهًا، بينما تتوفر أنواع تصل إلى 40 جنيهًا في المعارض المنتشرة بالمحافظة.

وفي محافظة الفيوم، سجل سعر كيلو البلح الفاخر 40 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البلح العراقي الفاخر 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلح الخشاف 40 جنيهًا، وفي محافظة الجيزة سجل السعر المتوسط للبلح في معارض أهلا رمضان 2023، 35 جنيها للكيلو الواحد.