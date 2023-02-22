رئيس الأوبرا: نعمل على تدشين تطبيق إلكتروني لمشاهدة حفلات الدار

أبدى الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، رغبته في إطلاق تطبيق يتيح للجمهور مشاهدة العروض في المسرح، لافتًا إلى أنهم بدأوا العمل بالفعل على هذا التطبيق والذي سيمكن الشخص من متابعة العروض بتكنولوجيا 360 درجة وأن هذا التطبيق سيمكِّن أي شخص في العالم من متابعة عروض دار الأوبرا المصرية.

جمهور دار الأوبرا المصرية زاد بشكل كبير

وأوضح داغر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني أذيع في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن جمهور دار الأوبرا المصرية زاد بشكل كبير خاصة بعد خروج العروض الفنية لخارج أسوار الأوبرا، ضاربًا المثل بمهرجان القلعة والذي يقدمون فيه تنوعا فنيا يشمل موسيقى عربية وكلاسيكية وغناء أوبراليا مع عمل مزج بين الفقرات الفنية وبعضها كتقديم فقرة للمطرب مدحت صالح أو علي الحجار مع فرقة غناء الأوبرالي، مشيدًا بتفاعل الأسر المصرية البسيطة معها.

بعض العروض يعملون عليها لمدة شهور

وأشار إلى أنهم بدأوا رصد نوعية من الجمهور البسيط الذي يزور دار الأوبرا لمشاهدة العروض والحفلات الأوبرالية، مؤكدًا أن بعض العروض يعملون عليها لمدة شهور، معربًا عن طموحه بأن تصل حفلات دار الأوبرا لكل المواطنين وتكون في متناول الجميع وتقديم مهرجانات فنية خارج القاهرة وفي الأقاليم مثل مهرجان قنا وسوهاج وغيرها، مؤكدًا أن الجمهور يبحث عن فن راقٍ للاستماع إليه ومشاهدته.