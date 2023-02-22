تفاصيل سباق الهجن المصري الإماراتي بشرم الشيخ.. «هنا مصر قبلة السياحة»

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن بعض تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن، المقرر انطلاقه في مارس المقبل، بمشاركة دول عربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعات مع عدة وزارات لوضع الخطوط العريضة للسباق.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن السباق سيتم الترويج له سياحيا في الوطن العربي، حيث تعتبر سباقات الهجن أحد عادات وتقاليد العرب خاصة في منطقة شبه الجزيرة العربية، كما انه يعج فرصة لتنشيط السياحة العربية والداخلية خاصة أن السباق يقام في مضمار عالمي للهجن جرى تطويره على غرار مضامير الهجن الدولية.

20 شوطا بين الجمال

وأشار «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى عقد اجتماع مع اللجنة المنظمة للمهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن بحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن؛ لوضع قواعد السباق بين المتسابقين الذين يمثلون دول وقبائل عربية أصيلة، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق على أن تكون المسابقة 20 شوطا بين الجمال واختيار الفائزين من كل شوط، إذ أن أشهر الأشواط هي «أول صريمة، ثاني صريمة، لرباع، الناب، ثاني صريمة، شوط القبطان، شوط الشداد، لبان ابكار، لبان ابكار وحراير، لبان قعدان وحراير، الضرايب».

مقر اتحاد الهجن

وأكد أنه جرى عرض مقترح إقامة مقر لاتحاد الهجن بشرم الشيخ، خاصة أنه تقرر أن يكون مضمار الهجن متاحا لكافة البطولات المحلية والعربية، موضحا أن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح مجهز بكل الوسائل الحديثة لإقامة سباقات الهجن التي تشهد إقبالاً كبيراً من الممارسين لها.