تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول في السلام.. «ملفوفة في بطانية»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ومغطاه ببطانية في أحد الشوارع مدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفه هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظه لدى مصلحة الأمن العام، ربما يكون قد سبق إتهامه في أحدي القضايا.

كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى، ونشر صورها على أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف على هويه صاحب الجثة من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مغطاه ببطانية وبجوارها شبشب، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، وعدم وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.