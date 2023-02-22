انتعاش مبيعات السمك.. الفيليه يبدأ من 30 جنيها والجمبري 160

تشهد أسعار السمك استقراراً في بعض الأنواع في السوق المصرية مثل الجمبري والبلطي الصغير وقشر البياض، واستقرارًا في أخرى، وهو ما يسبب انتعاش في المبيعات.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن كيلو جمبري وسط 175.67 جنيه، وجمبري صغير 101.94 جنيه، والبربوني ممتاز 132.86 جنيه، وبلطي أسواني 48.79 جنيه، ومكرونة سويسي 78.59 جنيه، وسبيط 181.37 جنيه، وكيلو البلطي الصغير 40.18 جنيه، وكيلو قشر البياض 102.59 جنيه.

أسعار السمك

وذكر سالم متولي أحد تجار السمك، أن تراوحت أسعار السمك في سوق العبور أن سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و170 جنيهًا، وكيلو الكابوريا 22 و82 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير 70 و160 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البلطي 54 و56 جنيها، والمكرونة السويسي 62 و102 جنيه، والبوري بين 68 و80 جنيها، وكيلو السبيط والكاليماري 110 و210 جنيهات.

استقرار أسعار السمك

وأضاف أنَّ هناك تراجع في بعض أنواع السمك واستقرارا في أخرى وبشكل عام زيادة في الاستهلاك وانتعاش المبيعات الفترة الحالية.

ومن جهته، ذكر سليم محمد، عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية، أنَّ من المتوقع استقرار أسعار السمك الفترة المقبلة، مع زيادة الاستهلاك خاصة قبل حلول شهر رمضان.