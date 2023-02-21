أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023.. تبدأ من 25 جنيها للكيلو

سجلت أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات، استقرارا في الأسعار، إذ تقدم المعارض أنواعا مختلفة من السلع واللحوم والأسماك على مستوى الجمهورية، وسجلت في معارض محافظة المنوفية خصومات تم عرضها كالتالي، خصم 25 جنيها من كيلو السمك الفيليه ليصبح بـ100 جنيه، وكيلو الكيماري 120 بدلا من 140 جنيها، وسعر الجمبري 100 جنيه بدلا من 120، وجمبري كبير 200 جنيه بدلا من 230، وكيلو الشابار سجل 25 جنيها، وفقا للدكتورة سهير شرف مسؤول الرقابة التموينية بمحافظة المنوفية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023

ولفتت إلى أنه استكمالا لباقي أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023 بالمنوفية، الطازجة الفريش سجل سعر كيلو السمك المكرونة 60 جنيها، بدلا من 80، وسمك السردين 45 جنيها بدلا من 60، والكابوريا 80 حنيها بدلا من 100، والبلطي 55 جنيها بدلا من 70، والبوري 100 بدلا من 120 جنيها.

وسجلت أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الشرقية، وفق تصريحات محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية، أن سعر كيلو سمك المكاريل من 55 جنيها، وسجل سعر كيلو سمك السردين 40 جنيها، وسجل سعر كيلو سمك البلطي 43 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري الحجم المتوسط 197 جنيها، كما سجل سعر كيلو سمك البوري 80 جنيها.

كما سجلت أسعار السمك في معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الجيزة، البوري 90 جنيها، وسجل سعر كيلو سمك المكرونة 60 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري 190 جنيها، فيما سجل كيلو الرنجة 70 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك الشابار 25 جنيها.