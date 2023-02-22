كيف تصدت الدولة لأزمة البطالة؟.. خبير إدارة يشرح الاستراتيجية الوطنية

قال الدكتور أحمد مجدي جنيدي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إنّ البطالة من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، لذلك قامت الدولة بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة طويلة الأجل لمكافحة هذه المشكلة، إلى جانب تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وسياستها على أرض الواقع.

محاور استراتيجية مكافحة البطالة

وأضاف «جنيدي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ استراتيجية مكافحة البطالة تقوم على عدة محاور، أهمها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، موضحًا أنّ الشباب له دورا هاما في مواجهة هذه الظاهرة، إذ أنه يجب عليه عدم الاعتماد على وظيفة تقليلدية، ويكون لديه ثقافة العمل الحر.

المشروعات الصغيرة شريان رئيسي للنهوض بالاقتصاد

وأشار أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إلى أنّ الدولة تقوم بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أنها الشريان الرئيسي للنهوض بالاقتصاد المصري، متابعًا أنّ سر تقدم ماليزيا وسنغافورة والصين قائم على تلك المشروعات، موضحًا أنّ الدولة أقامت مجمعات صناعية كبيرة للغاية، وتشجع على عمل دراسات الجدوى للشباب، فضلا عن التسويق للمشروعات الخاصة بهم وتمويلها بشروط ميسرة للغاية.

وأكد أهمية إدراك وانتشار ثقافة العمل الحر، واكتساب المهارات لمواكبة سوق العمل، وعدم الاعتماد على الدراسات الأكاديمية، موجهًا عدة نصائح للشباب أبرزها عدم الاعتماد على الشهادة الجامعية فقط، بالإضافة إلى التمتع بالمهارات ووجود ثقافة العمل الحر.