«التعليم» تعلن الدروس المحذوفة من منهجي علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي
كتب:
أميرة فكري
03:28 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما وعاجلًا للمديريات التعليمية، بالدروس المحددة للاطلاع والتعلم الذاتي لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد اختبارين في شهري مارس وأبريل 2023 أثناء الحصة و خلال اليوم الدراسي، وتكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، مؤكدة أن الدروس المخصصة لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو آخر العام.
المحذوفات من منهج علم النفس
- الوحدة الثالثة: الموضوع الخامس «التفكير» من صفحة 40 إلى صفحة 41.
- مفهوم التفكير وخصائص التفكير الإنساني مستويات التفكير ونماذج من مهارات التفكير.
المحذوفات من منهج علم الاجتماع
الوحدة الثالثة: الموضوع الثاني «الضبط الاجتماعي»، من صفحة 74 إلى صفحة 76.