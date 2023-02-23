أسرار السعادة الحقيقية لحياة أفضل.. ابحث عنها في دائرة علاقاتك

سنوات طويلة قضاها عدد من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية، بحثا عن سر السعادة، حيث بدأت الرحلة منذ 1938، بجمع السجلات الصحية لـ724 مشاركا من مختلف أنحاء العالم، وطرحت عليهم عدة أسئلة عن حياتهم الخاصة.

وخرج الباحثون، بعد 85 عاما من البحث، بنتائج عكس التوقعات السائدة لدى البعض، إذ أكدت الدراسة العلاقات الإيجابية، تجعل الناس أكثر سعادة وصحة، وتساعدهم على العيش فترات أطول، وهي تمثل للأفراد السعادة أكثر من أي إنجاز مهني أو مالي.

سر السعادة في الدائرة المحيطة

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن السعادة الحقيقية يصل إليها الفرد، من خلال انتقائه للجماعة المحيطة به، إذ أن هناك بعض الأفراد، تتميز بكونها سالبة للطاقة وهادمة للذات، ويصدر عنها طاقة سلبية بصفة مستمرة، وتصيب من حولها بحالة من الإحباط والتخبط الفكري، وانعدام الرؤية وضبابية المستقبل، وعدم القدرة على السير بخطوات إلى الأمام للتقدم.

وأضاف هندي، في مداخلة هاتفي مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحصول على السعادة الحقيقية يتطلب أن يحيط الفرد نفسه بأشخاص يضيفون إليه القدرة على تعلم مفاهيم الحياة والبيئية والإنسانية والخلقية، إضافة إلى كونهم داعمين بالشعور بالأمن والأمان، فضلًا عن قربهم من الناحية العاطفية والإنسانية، وتبادل لغة المشاعر.

دور الأسرة في الشعور بالسعادة

وأوضح استشاري الصحة النفسية: «الناس اللي حوالينا المفروض يشعروا بينا من نبرة العين ومن نبرة الصوت، مش محتاج أتكلم عشان توصلهم أي رسالة، المفروض يكونوا توكيد للذات ويدعمونا ويعززوا مفهومنا عن ذاتنا»، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الأفراد أن مفهوم الأسرة له وظائف نفسية وتعليمية وتربوية واجتماعية.