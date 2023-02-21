أفلام عائلية يمكن مشاهدتها مع أفراد الأسرة.. كوميدية واجتماعية

خلال أيام الإجازات والعطلات، يبحث الكثير من العائلات عن قضاء سهرة سعيدة برفقة أفراد الأسرة، فيجهزون التسالي والمشروبات، وتكون الأفلام في مقدمة ما يبحثون عنه، إذ يبحث العائلات عن العديد من الأفلام التي يمكن مشاهدتها خلال السهرات العائلية، ولا تحتوي على مشاهد قد تضر أفراد العائلة.

وتستعرض «الوطن» قائمة بأفضل الأفلام العائلية لعام 2023 التي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك، وهي ما يلي:

Wonder

فيلم Wonder وهو فيلم دراما أمريكي للمخرج ستيفن تشبوسكي ومن بطولة الطفل يعقوب تريمبلاي وجوليا روبرتس، وتدور أحداث قصة الفيلم عن طفل مصاب بمتلازمة تريتشر كولينز، وهو مستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب راكيل جراميلو.

Home alone

أحد أبرز الأفلام العائلية، ومرتبط دائمًا بأفلام رأس السنة والكريسماس، وتدور قصته حول طفل مشاغب يبلغ من العمر 8 سنوات، تركته أسرته في المنزل وسافروا بالخطأ، وأصبح وحيدًا يحاول الدفاع عن منزلهم ضد لصوص، وهو من إخراج كريس كولومبوس.

Peter Rabbit

وهو فيلم رسوم متحركة «أنمي» أمريكي أسترالي، وتدور أحداثه عن قصص الأرنب «بيتر»، وهو من الأفلام العائلية التي يمكن مشاهدتها.

The Big Wedding

فيلم The Big Wedding، هو فيلم أمريكي، وهو فيلم كوميدي يمكن مشاهدته مع العائلة، ومن بطولة روبرت دي نيرو.

Mrs. Doubtfire

فيلم Mrs. Doubtfire، وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1993، ومن إخراج كريس كولومبوس.

ZOOTOPIA

فيلم ZOOTOPIA، أحد أفضل أفلام «الأنمي»، وهو فيلم كوميدي أمريكي، من إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وتدور قصته حول مدينة «زوتوبيا»، حيث يتعرض الثعلب الثرثار إلى كارثة تؤدي إلى اتهامه بجريمه لم يرتكبها، فيقرر الهروب حتى يثبت براءته.

Night at the museum

فيلم Night at the Museum من الأفلام العائلية التي يمكن مشاهدتها، للمخرج ميلان ترينك، ومن إخراج شون ليفي وتأليف روبرت بن جارانت، وتدور قصته حول حارس أمن ليلي تم تجنيده حديثًا في متحف التاريخ الطبيعي، وتتصاعد الأحداث.

Jack sparrow

القبطان جاك سبارو، أحد أشهر الأفلام العائلية التي يمكن مشاهدتها خلال سهرة عائلية، وتدور قصته حول قراصنة الكاريبي، وهو فيلم خيالي، من بطولة جوني ديب، وترشح بسبب دوره لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي في الفيلم.

أفلام مصرية يمكن مشاهدتها مع العائلة

ويمكن أيضًا مشاهدة العديد من الأفلام المصرية خلال سهرة مع العائلة والأطفال، ومن أبرز الأفلام العائلية ما يلي:

ياباني أصلي

فيلم ياباني أصلي، هو فيلم كوميدي من بطولة النجم أحمد عيد، وإخراج محمود كريم وتألف لؤي السيد، وتدور قصته حول أحمد عيد الذي يتزوج من يابانية وينجب طفلين توأم، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة تطلب العودة لليابان، لكنه يرفض، وتتصاعد الأحداث.

مطب صناعي

مطب صناعي، فيلم مصري كوميدي للفنان أحمد حلمي ونور وعزت أبو عوف، وتدور القصة حول ميمي، شاب فقير، ويطمح إلى أن يكون ثري، وتتصاعد الأحداث.

الآنسة مامي

الآنسة مامي، فيلم كوميدي من بطولة ياسمين عبد العزيز، وحسن الرداد وهالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان وتأليف خالد جلال.

جيران السعد

جيران السعد هو فيلم كوميدي عائلي للأطفال، من بطولة الفنان سامح حسين وميرنا المهندس، وتدور أحداث الفيلم حول مشاكل جيران الفنان سامح حسين.

الحب كده

فيلم الحب كده هو فيلم مصري كوميدي، من بطولة حمادة هلال ودرة ومنة عرفة، ومن إخراج أكرم فريد وتأليف طارق الأمير.

من أجل زيكو

فيلم من أجل زيكو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، احتل الفيلم المرتبة الأولى لمدة شهر في المملكة العربية السعودية، وباع 637.939 تذكرة، وحقق إيرادات تجاوزت 11.08 مليون دولار.