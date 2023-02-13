زينة لـ صاحبة السعادة: كنت براقب أحمد زكي كل يوم الصبح في كافتيريا بالمهندسين

قالت الفنانة زينة، إن أول عمل شاركت به كان فيلم أرض الخوف مع الفنان الراحل أحمد زكي، متابعة: «أنا من مجانين الفنانين وخاصة الفنان الراحل أحمد زكي، وكنت براقبه في كافتيريا في شارع سوريا في المهندسين كان بيشرب فيها قهوته ويفطر الصبح، وكنت بسيب المدرسة عشان أستناه وأشوفه من بعيد، وكنت بشاور له من بعيد لحد ما اتعود أنه يشوفني».

لقاء أحمد زكي

وأوضحت «زينة» خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، أن الفنان أحمد زكي سألها في يوم من الأيام عن سبب غيابها: «قالي أنتي لسه في المدرسة ليه بتسبيها وتيجي قلت له أنا بحب أشوفك، قالى روحي مدرستك، وكانت طموحاتي أنه يمضي لي على أوتوجراف أو يكتب لي حاجة، ولقيت خبر في مجلة بعدها بيتكلم عن تصوير فيلم أرض الخوف، وروحت للشركة المنتجة».

فيلم أرض الخوف

وتابعت الفنانة زينة: «علمت انترفيو في الشركة واتكملت مع المنتج، وعرف أني فاهمه ومثقفة لأني كنت بشتري كتب معهد السينما في مكتبة عند روز اليوسف، وكنت عارفه المخرجين والممثلين القدام، والمنتج داود عبد السيد كان مستغرب جدا من ثقافتي، لحد ما اقتنع بيا، ومثلت الفيلم مع الأستاذ أحمد زكي لأني لما ببقى عاوزة حاجة بعملها».