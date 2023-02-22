هزات أرضية ارتدادية تضرب 4 دول.. منها تركيا وإيران

توالت الهزّات الارتدادية في المنطقة منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف شخص.

وصباح اليوم الأربعاء، ضربت عدة هزات أرضية، بلدان تركيا ولبنان وفلسطين وإيران، وتراوحت قوتها بين 4 و5.5 درجة بمقياس ريختر.

زلزال تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث التركية أنّ هزّة ارتدادية بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، ضربت قهرماش مرعش، وهو نفس مركز زلزال 6 فبراير المدمر.

وتأتى الهزة الإرتدادية الجديدة بعد زالزالين جديدين ضربا جنوب تركيا قرب حدود سوريا مساء أول أمس بقوة 6.3 درجة جنوب والآخر بقوة 5.8 درجة، وشعر به سكان 4 دول سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق في العراق.

وأعلن موقع أمريكي لرصد الزلازل صباح اليوم، أنّ هزّة أرضية بقوة 4,4 درجة وقعت قبالة سواحل صيدا جنوب لبنان، فيما ضربت هزّة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال فلسطين، صباح اليوم، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بأراضي عام 48.

وأعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ هزّة أرضية بقوة 4.2 ضربت فلسطين ولبنان واستمرت 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط،

إيران

وضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية درز في محافظة فارس جنوب غرب إيران، حيث أعلن مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أنّ الزلزال وقع في الساعة الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض، على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد، ولم يتسبب في وقوع أي إصابات.