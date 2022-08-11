مميزات قرض السيارة من بنك عودة.. اعرف الأوراق المطلوبة

تسعى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إلى توفير منتجات بنكية مميزة للعملاء من شهادات وودائع وقروض وغيرها من المنتجات التي تهم المواطن وتوفر له فرصة للحصول على السلع والخدمات التي يحتاج إليها، ومن بين هذه المنتجات قرض شراء السيارة من بنك عودة.

مزايا قرض السيارة من بنك عودة

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات وتفاصيل قرض السيارة في بنك عودة، كما يلي:

- نسبة تمويل شراء سيارة من بنك عودة تصل إلى 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1,120,000 جنيه).

- فترة سداد قرض السيارة من بنك عودة تصل إلى 5 سنوات.

- برامج سداد مختلفة تناسب كافة شرائح العملاء للمصريين والأجانب المقيمين.

- إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين.

- الحصول على القرض بأقل مستندات.

- قبول بطاقات ائتمان البنوك الأخرى باعتبارها إثبات دخل.

- إجراءات سريعة وبسيطة للحصول على القرض.

- برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- فريق مبيعات محترف لخدمة العملاء في أي وقت.

- شبكة فروع كبرى تغطي معظم محافظات جمهورية مصر العربية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية بها إثبات محل العمل/ الإقامة.

- إثبات مصدر الدخل (إذا طلب – بناءً على نوع وطبيعة البرنامج).

- عرض سعر للسيارة من موزعين/ وكلاء السيارات المعتمدين لدى البنك.

اجتماع البنك المركزي المقبل

وتترقب الأسواق، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة في 18 أغسطس الجاري، في ظل ظروف عالمية تتسم بالتغير السريع والتوترات الجيوسياسية، وتسابق البنوك المركزية العالمية لرفع سعر الفائدة على عملاتها.