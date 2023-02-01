شروط الحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة.. بدون حظر بيع

يسعى الكثير من الأشخاص لامتلاك سيارات، ولكن عدم توافر المبلغ معهم كاملا يجعلهم يبحثون عن طرق الحصول على قرض السيارة ويتساءلون عن الطريقة والشروط وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب بنك القاهرة.

يمنح بنك القاهرة قرض السيارة لأصحاب العمر من 21 عامًا حتى 65 عامًا، بمعدلات فائدة تنافسية ويمكن أن تكون مدة التمويل بداية من سنة حتى 7 سنوات.

شروط قرض السيارة من بنك القاهرة

وبحسب بنك القاهرة، فإن الحد الأدنى لقيمة التمويل 15000 جنيه، والحد الأقصى 150000 جنيه، ويتيح البنك إمكانية التقسيط بدون دفعة مقدمة كما يوفر برامج تمويلية بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة.

ويعتمد تأمين السيارة على المبلغ المتبقي للقرض (125% من مبلغ القرض)، وتختلف الفائدة طبقا لكل برنامج تمويلي.

قروض السيارات المضمونة

وبالنسبة لشروط قروض السيارات المضمونة، ألا يقل العمر عن 21 سنة، ومبلغ القرض 90%من قيمة الضمان، مدة القرض تصل إلى 84 شهرًا.

قروض السيارات المستعملة

ويكون الحد الأدنى لقروض السيارة المستعملة، لسن 21 عامًا للموظفين بأجر و23 عامًا للعاملين لحسابهم الخاص، بمعدلات فائدة تنافسية، والتمويل يصل إلى 60% من قيمة السيارة، وتمويل يصل إلى 750 ألف جنيه ببرامج سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات.