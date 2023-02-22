إصابة طفل وشاب عقرهما كلب ضال في قرية جريس بالمنوفية

استقبل مستشفى أشمون العام، طفلا وشابا عقرهما كلب ضال بقرية جريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهما وإعطاؤهما المصل اللازم، كما تم إخطار مديرية الصحة وقسم الشرطة لمتابعة الواقعة والتواصل مع الجهات المعنية لعد تكرارها.

تفاصيل عقر كلب ضال لمواطنين في قرية جريس

بالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هما «ر.ا» 6 سنوات، ومصاب بجرح في أصبع اليد اليسرى، والثاني «م.ش» 21 عاما، ومصاب بجرح بالفخذ ومقيمان قرية جريس، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 2458 إداري مركز أشمون.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة شخصين عقرهما كاب ضال بقرية جريس بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التخلص من الكلب الضال، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

إصابة 6 هاجمهم كلب ضال في المنوفية

وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أسبوع، حيث شهد مركز أشمون، قيام كلب ضال بعقر 6 أشخاص بدائرة المركز، وتمكن الطب البيطري في محافظة المنوفية من التخلص من الكلب، كما تلقى جميع المصابين العلاج في المستشفى وخرجوا بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.