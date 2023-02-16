السيطرة على تسرب غاز داخل عمارة سكنية دون وقوع إصابات في الفيوم

حالة من القلق انتابت سكان حي لطف الله الراقي بمدينة الفيوم، إثر حدوث تسرب غاز في عقار سكني مكون من 4 أدوار خال من السكان، حيث تصاعدت رائحة الغاز بكثافة لتملأ المكان، والمناطق المحيطة به، فيما أغلق الأهالي بالمناطق محابس الغاز الخاصة بهم، وأبلغوا الشرطة وشركة الغاز على الفور، لاتخاذ اللازم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وقوات الشرطة، وشركة الغاز إلى مكان البلاغ بوسط مدينة الفيوم، للسيطرة على التسرب قبل وقوع أية إصابات، أو حدوث حريق جراء التسرب.

بلاغ بتسرب غاز في عقار

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من سكان حي لطف الله الراقي بوسط مدينة الفيوم، يفيد حدوث تسرب غاز في عقار سكني خالي من السكان.

السيطرة على تسرب الغاز

وانتقلت قوات وسيارات الحماية المدنية، وقوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ حدوث تسرب غاز داخل عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، غير مأهولة بالسكان، وجرى السيطرة على التسرب دون وقوع إصابات، وقبل أن يتسبب في حدوث حرائق أو أيّة مشاكل أخرى.

قطع الغاز عن المنطقة

وانتقل فريق الصيانة من شركة الغاز إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى قطع الغاز الطبيعي عن المنطقة، لحين اكتشاف مكان التسريب، وإصلاحه، وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى، تجنبًا لوقوع أيّة حوادث جراء التسريب.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال التسريب وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.