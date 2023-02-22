وفاة شاب وإصابة زوجته باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهما في بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، بادعاء تسرب غاز داخل منزلهما بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة زوجين باختناق غاز في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة زوج وزوجته بعد تعرضهم لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهما بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفاة الزواج داخل مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الزوج ويدعى «سيد.ع.م» 37 سنة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي ولكنه فارق الحياة داخل قسم الاستقبال، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة الزوجة وتدعى «مروة.أ.م» 32 سنة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت حادث اختناق منذ أيام الأول بسبب موقد نار للتدفئة واسفر عن وفاة أم وبناتها الثلاث، والثاني إصابة زوجين وابنهما بسبب تسرب غاز داخل شقتها من السخان.