إجراء تحليل الـ«دي إن ايه» لجثة شاب غارق في نيل القاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب، عثرعلى جثته طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، من أجل مطابقتها والتعرف على هوية صاحب الجثة المجهولة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الشاب، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

بلاغ بوجود جثة طافية في مياه النيل

وتلقى مأمور قسم شرطة قصرالنيل، بلاغا بوجود جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال بعد التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر، كما تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، وتحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.