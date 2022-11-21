انتشال جثة شاب طافية في مياه النيل بمصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

خلو الجثة من أي إصابات

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وتمكنت القوات بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية من انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وعُثر على متعلقات المتوفى وكذلك بطاقة الرقم القومي باسم «عادل ر»، 28 سنة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.