أستاذ بالجامعة الأمريكية: نتوقع انفراجة بالأزمة الاقتصادية العالمية قريبا

قال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مصر تأثرت بموجة التضخم التي ضربت اقتصاديات العالم، كونها تستورد جزء كبير من احتياجاتها من الخارج، ما جعلها تستورد المنتجيين الأساسيين للمواد الأولية بالعالم كالطاقة والحبوب.

وأضاف غنيم في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أنه دائمًا ما يسعى الاقتصاد للتكيف، فإذا ما تعرض الاقتصاد لأزمة فإنه يسعى لحلول، فتعمل الشركات والدول والمؤسسات على البحث على الحلول للتكيف معها أو على أقل تقدير تقليل من آثارها.

أسعار خام برنت ينخفض عن العام السابق

وتابع الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن أسعار البترول من المؤشرات الاقتصادية المهمة جدًا، والتي يظهر من خلالها الاتجاه الذي يسير به الاقتصاد، فخام برنت على سبيل المثال زاد من 63 دولار للبرميل أبريل 2021، إلى أكثر من 101 دولار للبرميل بأغسطس 2022، أما اليوم فانخفض سعره إلى 80 دولار للبرميل، ما يعطي مؤشر ودلالة على أن الاقتصاد في طريقه للتكيف مع أزمة التضخم، وحدوث انفراجة قريبا.

وأضاف أنه من الطرق التي اتخذتها الدول لتكيف الاقتصاد البحث عن مصادر الطاقة البديلة، مثل الغاز المسال ومشروعات الطاقة البديلة، فألمانيا على سبيل المثال وضعت خطة طموحة لاستبدال الطاقة بالطاقة البديلة بنسبة 100%، ما يخفف من آثار الأزمة.