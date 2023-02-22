«الاستثمار» تناقش أهداف مبادرة «التحديات الكبرى للطاقة الشمسية» مع الهند

عقدت الهيئة العامة للاستثمار، ووكالة الاستثمار الهندية، والاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، جلسة نقاشية بشأن مبادرة «التحديات الكبرى للطاقة الشمسية» SolarX Grand Challenge، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 بهدف تعزيز الابتكار، واكتشاف الحلول المحلية للشركات المصرية الناشئة في مجال الطاقة الشمسية ومناقشة أوجه التعاون الممكنة في هذا المجال.

حضر اللقاء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من ممثلي وقيادات هيئة الاستثمار، وسوبهيتا بهاتايا، مستشار الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وأبراجيتا سايني، رئيس وكالة الاستثمار الهندية، ونائب رئيس الوكالة، آلانسكرت جاين، وممثلي مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع للجامعة الأمريكية وممثلين عن الجهات المعنية والداعمة للشركات الناشئة في مصر.

الآثار الإيجابية للاستثمار البيئي في الطاقة الشمسية

وقال هيبة، إنّ الهيئة العامة للاستثمار ترحب بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز الاستثمار البيئي في مصر، بما في ذلك الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، وتسعى جاهدة للوصول إلى حلول عملية، مؤكدًا حرص الهيئة على تشجيع الاستثمار في القطاع البيئي عامة وقطاع الطاقة المتجددة، بهدف دعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع ريادة الأعمال موضحا أن المبادرة تتسق أهدافها مع أحد أهم أهداف ومحاور عمل الهيئة الرئيسية والمتمثلة في دعم ريادة الأعمال.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى دعم القارة الأفريقية للاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وتقليل اعتمادها على موارد الوقود الأحفوري «الفحم الحجري، والفحم، والغاز الطبيعي، والنفط»، وتحفيز المبتكرين والباحثين للتوجه إلى قطاع الطاقة الشمسية، وتعزيز الاستثمار في تمكين البيئة الحاضنة للشركات الناشئة.

وتنقسم المبادرة إلى شقين، الأول عبارة عن برنامج مكثف لبناء قدرات الشركات الناشئة في مجال الطاقة الشمسية مع إمكانية موائمة محتوى البرنامج مع احتياجات منظومة الشركات الناشئة في مصر، والثاني يتمثل في مسابقة تقوم فيها الشركات الناشئة بملء استمارة المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية على أن تقوم لجنة باختيار أفضل 20 شركة وتحصل الشركات الفائزة على دعم مالي قدره 15 ألف دولار، إضافة إلى دعم فني، كما تشمل المبادرة عقد ورشة عمل للشركات الناشئة في مصر في مجال الطاقة الشمسية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا» ووكالة الاستثمار الهندية والتي تشغل منصب الرئيس بالرابطة.