مسؤولو «اقتصادية القناة» يبحثون فرص الاستثمار مع شركة يابانية

التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المدير العام لشركة ميتشوبيشي لوجستيك كوربوريشن اليابانية، تاتسوشى ناكاشيما، وعددا من ممثلي الشركة، أثناء زيارته إلى مركز Minami Honmoku Distribution Center in Yokohama ومرفأ الميناء المجاور، وهو أحد مراكز شركة ميتسوبيشي لوجستيك والتي تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية اليابانية.

مجال اللوجستيات وإدارة مراكز التوزيع

وناقش وفد المنطقة الاقتصادية، سبل التعاون المشترك مع الشركة خاصة في مجال اللوجستيات وإدارة مراكز التوزيع، وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية خلال عرضه التقديمي، المقومات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية وموانئ بحرية تخدم فكرة التكامل بين مواطن التصنيع، وسبل التصدير والاستيراد للمنتجات والمواد الخام، كما تطرق خلال العرض إلى الفرص المتاحة في القطاعات المستهدفة خاصة الانشطة اللوجستية والتي تزداد أهميتها مع اقتراب انتهاء أعمال التطوير الجارية الآن بالعديد من الموانئ التابعة للهيئة، لرفع قدراتها وزيادة امكانياتها في التداول والتخزين لخدمة التجارة الدولية والمحلية.

تكامل المناطق صناعيا ولوجستيا

وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على تكامل المناطق صناعيا ولوجستيا مع شبكة الطرق الحديثة محليا ودوليا، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير وتحديث منظومة عمل إلكترونية تدعم خدمات المستثمرين والتعاملات المتعلقة بالتشغيل، كما أوضح مزايا الاستثمار بالمنطقة والحوافز المباشرة وغير المباشرة والإطار التنظيمي والقانوني المميز الذي يدعم المستثمرين والمشروعات بدءً من مرحلة تقديم المشروع حتى التشغيل، حيث إنّ العلاقة بين الهيئة والمستثمر ممتدة ومستمرة على مدار المشروع بمراحله كافة.

ميتسوبيشي لوجستيك

يذكر أنّ ميتسوبيشي لوجستيك MITSUBISHI Logistics Corporation تعمل في العديد من الأنشطة المتعلقة بأعمال التخزين الخاصة بالشركة والنقل الدولي، البري والبحري، والتخليص الجمركي، والمبيعات والإدارة والتشغيل لنظم المعلومات اللوجستية؛ ومبيعات وشراء وتأجير معدات النقل وتداول البضائع، إلى جانب إدارة محطات وأرصفة الموانئ البحرية وعمليات وخدمات النقل الدولي عن طريق البر والبحر والجو، وتقدم خدمات لوجستية شاملة وعالمية وتوفر الطلب لتقديم الخدمات اللوجستية للشركات التجارية العالمية والمحلية.

شركة جي جي سي القابضة

كما التقى رئيس الهيئة كينجي ياماموتو، نائب رئيس شركة جي جي سي القابضة، التي تتمحور أنشطتها في الغاز الطبيعي المسال والوقود الأخضر «الهيدروجين / الأمونيا»، والكيماويات والبتروكيماويات والغاز وتكرير البترول وإنتاج النفط والغاز والفصل والتكامل والبنية التحتية الصناعية والسكنية، وتدير شركة JGC أعمالًا في مجموعة متنوعة من المناطق في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية ليس فقط اليابان، ولكن أيضا في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم.

الفرص المتاحة بالمنطقة

وناقش رئيس الهيئة الفرص المتاحة بالمنطقة خاصة أنشطة البتروكيماويات والوقود الأخضر، وحوافز الاستثمار في ظل رؤية واستراتيجية المنطقة 2030، وأبدت الشركة رغبتها في المساهمة بمشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء وبنيتها الأساسية اللازمة لدعم تلك الصناعة بالمنطقة.