شعبة الذهب تكشف السبب وراء انهيار الأسعار وأفضل فترة للشراء (حوار)

تشهد أسعار الذهب انهيار في الأسواق، حيث إنه يواصل تراجعه بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجعل البعض يتساءلون بشأن السبب وراء ذلك، وعن النصائح للشراء أو البيع، والأفضل المشغولات أم السبائك أم الجنيهات الذهبية.

ورد المهندس عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على أهم الأسئلة التي تشغل تفكير المواطنين هذه الفترة عن الذهب والسبب وراء تراجع الأسعار من خلال حواره مع «الوطن»، موضحا أنه وصل سعر عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً اليوم 1,931 جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعا 1,690 جنيها، وعيار 18 سعر 1,449 جنيها، والجنيه الذهب 13,520 جنيها.

يمكن أن تحدثنا عما يتحكم في أسعار الذهب؟

يجب العلم أن الذي يتحكم في أسعار الذهب 3 أمور سواء ارتفاع أو انخفاض، وهي سعر الدولار بالنسبة للجنيه والبورصة العالمية والعرض والطلب بالسوق.

ما الأسباب وراء تراجع الذهب هذه الأيام؟

هناك حالة من الهدوء في السوق المحلية والسوق العالمية، حيث شهدت الفترة الماضية انتعاشا وإقبالا كبيرا جدا على الذهب، كما كانت مرحلة جني الأرباح لدى البعض الذين سبق وعملوا على شراء الذهب منذ فترة كبيرة وقررت البيع للكسب، وكل ذلك أدى إلى عمل توازن بين العرض والطلب وتراجع ملحوظ في أسعار الذهب.

بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، واستقرار الجنيه المصري أمام سعر الدولار وهبوط في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، كل ذلك سبب وراء تراجع سعر الذهب.

هل الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب؟

نعم، الفترة الحالية مناسبة للشراء بسبب انخفاض سعر الذهب عن الفترة الماضية، ودائما ننصح المواطن إذا كان لديه فائض من المال بشكل عام لا يحتاجه فيفضل شراء الذهب للحفاظ على قيمة المال حيث إن الذهب من الاستثمارات على المدى البعيد وليس القريب.

ما هو الأفضل السبائك أم الجنيهات الذهبية أم المشغولات؟

يعتبر السبائك والجنيهات الذهبية نفس الشيء، وتهافت عليهم المواطنين الفترة الماضية كون المصنعية أقل عن المشغولات التي تستخدم في الزينة والخزينة، أما السبائك والجنيهات الذهبية من أجل الخزينة، لذا الشخص يمكن أن يقرر الأفضل له أن يستخدمه فقط للاستثمار أم للاستمتاع به أيضا من خلال التزين به.

وماذا عن بيع الذهب؟

لا أنصح المواطن ببيع الذهب إلا في الضرورة فقط، عند الاحتياج للمال، إلا إذا كان يرى أنه يحتاج مكسبا منه في الوقت الحالي وكان قد سبق وعمل على شرائه بسعر أرخص كثيرا.