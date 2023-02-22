أستاذ بالجامعة الأمريكية: انفراجة قريبة في الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن مصر ستشهد انفراجة بالأزمة الاقتصادية نتيجة وجود انفراجة مرتقبة عالميا، إضافة إلى المجهودات التي نفذتها الدولة المصرية، وحظت بإشادة واعتراف المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها مبادرة زيادة الصادرات التي انطلقت مع المبادرة الرئاسية «ابدأ».

وأضاف «غنيم» في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أن مصر تصدر في العام بحوالي 43 إلى 44 مليار دولار، من بينهم حوالي 26 مليار دولار صادرات «سلعية» زراعية وصناعية، وباقي الصادرات هي صادرات بترولية، كالغاز الطبيعي والبترول.

وتابع الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن الصادرات السلعية تنقسم إلى من 6 إلى 7 مليار دولار للقطاع الزراعي، ومن 19 إلى 20 مليار دولار للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بأن تصل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما دفع أجهزة الدولة كافة للتعاون وتضافر الجهود للتخطيط والعمل للوصول إليه.

توقعات بزيادة الصادرات الصناعية المصرية

وكشف الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أنه من المتوقع أن تصل مصر في التصدير بالقطاع الصناعي إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول 2027، لافتًا إلى أن مصر تستهدف أيضًا زيادة المكون المحلي، مع زيادة الحصيلة الدولارية الصافية، إضافة إلى تزويد المكون المحلي بالصناعة التي تخدم السوق المحلي، وهو ما يؤكد على أهمية مبادرة «أبدأ»، وهي مبادرة رئاسية لتوطين مكونات الصناعة المحلية بالسوق المحلية أو بالصناعة التصديرية.

3 محاور مهمة لمبادرة «أبدأ»

وأكمل «غنيم»: أن مبادرة «أبدأ» على 3 محاور وهم: الشراكات الكبرى مع الشركات العالمية بهدف الاستثمار وتوطين التكنولوجيا الغربية وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، بالبحر المتوسط وجنوب وغرب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا ودول الكوميسا.

ولفت إلى أن المحور الثاني هو دعم المصانع ماليًا وفنيًا، سواء إعادىة فتح المصانع المغلقة منذ 2011، أو مساعدة المصانع في زيادة الطاقة الإنتاجية، والمحور الثالث هو محور التدريب والتطوير وهو ربط الجامعات ومراكز الأبحاث خاصة بالأقاليم بالمصانع، مشيرًا إلى المستوى العلمي الكبير لجامعات الإقاليم وهو ما أشار إليه العالم أحمد زويل بأن أغلب الباحثين بفريقه من خريجي كلية العلوم بجامعة أسيوط.