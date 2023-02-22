 طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف.. تخفيضات تصل لـ50%

حددت وزارة النقل في تقرير لها، طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف، الذي يشمل عدد من المحطات، أبرزها عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس وبدر والروبيكي، موضحة أنه مشروع يلبي احتياجات التجمعات العمرانية الجديدة، ويحقق أعلى معايير الأمن والسلامة في الرحلة.

تفاصيل طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف

وترصد «الوطن» في التقريرالتالي، طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل وأسعار الاشتراكات:

- الاتصال بالموظف المسؤول في شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة القطار الكهربائي الخفيف، وإبلاغه بعدد الاشتراكات المطلوبة، والاتفاق معه على الذهاب إلى محطة عدلي منصور، لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت.

- الاتصال على رقم الهاتف 01103776676

- أو الاتصال على خدمة العملاء 19549.

أسعار القطار الكهربائي الخفيف

وبناء على توجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، حددت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة قطار العاصمة مشروع القطار الكهربائي الخفيف، عن أسعار التذاكر المخفضة:

- 10 جنيهات لثلاث محطات بدلا من 15 جنيها.

- 15 جنيها لسبع محطات بدلا من 25 جنيها.

- 20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلا من 35 جنيها.

أسعار الاشتراك الشهري للقطار الكهربائي الخفيف

- 3 محطات: 300 جنيه شهريا

- 5 محطات: 500 جنيه شهريا.

- أكثر من 7 محطات: 600 جنيه شهريا.

نسبة الخصم بالاشتراك

-50% لثلاث محطات.

-47% لخمس محطات.

-أكثر من سبع محطات 42%.

وأكدت وزارة النقل، أنه يجر العمل على محطات مدينة المعرفة وغرب العاشر والعاشر من رمضان ومركز المدينة، في إطار التوسع في محطات القطار الكهربائي الخفيف.

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