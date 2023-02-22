«القومي للإعاقة»: لدينا أهداف عديدة لتمكين وتعزيز حقوق ذوي الهمم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ المجلس لديه أهداف عديدة، منها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتواصل مع كل جهات الدولة والمجتمع المدني.

لدينا مبادرة أسرتي قوتي وهي مبادرة قومية أطلقها المجلس

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نستهدف التوعية أيضا، لدينا مبادرة «أسرتي قوتي» وهي مبادرة قومية أطلقها المجلس، وجرى إطلاق أول ورشة لها منذ يومين، وهذه المبادرة تتوجه مباشرة للأسرة المصرية التي لديها أبناء أو أب أو أم من ذوي الإعاقة».

الأسرة يمكنها تمكين ذوي الإعاقة أو عدم تمكينها

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنّ الأسرة يمكنها تمكين ذوي الإعاقة أو عدم تمكينها، بحسب الوعي والتدريب، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر الداعم الأول، فقد جرى تضمين جميع فئات الشعب في المبادرات، وبالتالي، فقد جرى إطلاق مبادرة «أسرتي قوتي»، لأن الأسرة هي القوة.

الدولة توفر حقوقا كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنّ المبادرة تهتم بالتوعية، لأن الدولة توفر حقوقا كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الأسر لا تعلم بها أحيانا، وبالتالي فإن الهدف الأول من المبادرة توعية الأسر بحقوقها، والكشف على 19 مرضا وراثيا منذ ولادة الطفل في الأيام الأولى، بالإضافة إلى التوعية بالتعليم الدامج.