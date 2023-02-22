«الوثائقية» تعلن موعد عرض الجزء الثالث لـ«أمير من حدود داعش»

نشرت قناة الوثائقية، برومو الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي الخاص بالحوار حول التنظيم الإرهابي «داعش» مع أمير حدود داعش «رشيد المصري»، الذي كشف فيه كيفية إدارة التنظيم الإرهابي «الأخطر في العالم» من الداخل.

موعد عرض الجزء الثالث من حوار «أمير حدود داعش»

وأعلنت قناة الوثائقية، عن موعد انطلاق الجزء الثالث من هذا الفيلم، إذ أنه من المقرر عرضه على القناة حصريًا يوم الخميس القادم في تمام الساعة 9 مساءً.

وتعد القناة أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها، لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر في مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.