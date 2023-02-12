جامعة عين شمس تستقبل نحو 220 ألف طالب وطالبة في التيرم الثاني

استقبلت جامعة عين شمس، نحو 220 ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وكانت الجامعة أنهت مجموعة من الاستعدادات، إذ جرى إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى، وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمستويات الدراسية المختلفة، والانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

رفع محتوى المقررات الدراسية

كما انتهت إدارة تطوير التعليم، من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعي الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني «محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي»، وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN، واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات، وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.

تطهير جميع القاعات والمدرجات والطرقات

وجرى التوجيه بالاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة، لتطهير جميع القاعات والمدرجات والطرقات والمكاتب والمداخل، حرصًا على سلامة كل منسوبي المجتمع الأكاديمي، والانتهاء خلال إجازة منتصف العام الدراسي، من أعمال الصيانة للمباني والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل ومتابعة أعمال النظافة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

فضلا عن استعدادات قطاع شؤون التعليم والطلاب من خلال إداراته العامة، فيما يخص جاهزية الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، لاستئناف جهودهم في استقبال طلاب المدن الجامعية المغتربين على مدار اليوم بالكامل، حيث تم استقبال عدد 1664 طالب وطالبة حتى مساء السبت الموافق 11 فبراير بما يعادل 50% من الطاقة الاستيعابية والاستعداد التام لاستقبال باقي أبنائنا الطلاب فور انتظامهم بالدراسة، وفقا لجداولهم الدراسية، واستئناف تقديم الخدمات الطبية من خلال الإدارة الطبية وإدارة التموين الطبي والصيدليات، لتوفير كل الخدمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المرضية، حرصا على جودة الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب.