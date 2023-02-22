أماكن بيع كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات.. تبدأ من 53 جنيهًا

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يبحث المواطنون عن أماكن بيع كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات، وذلك مع استمرار توجيهات وزارة التموين بافتتاح معارض أهلاً رمضان في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية وبجودة عالية.

أماكن بيع كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات

وعن أماكن بيع كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات وأسعار السلع بها، أوضحت وزارة التموين عن تواجدها داخل معارض أهلاً رمضان بالإضافة إلى توافرها بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، على أن يبدأ سعرها من 53 جنيها.

وتبدأ أسعار كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات من 53 حتى 299 جنيها، يأتي ذلك على حسب مكونات كل كرتونة، بالإضافة إلى تنوع في أحجام الكرتونة وفيما يلي نعرض الأسعار والأحجام المتوفرة.

• مكونات كرتونة رمضان بسعر 53 جنيها

- زجاجة زيت خليط 800 جرام.

- كيس مكرونة 400 جم.

- كيس صلصة.

- عبوة شاي 40 جم.

• كرتونة رمضان بتكلفة 99.5 جنيه تتكون من 7 قطع

- 2 كيس مكرونة - 300 جرام.

- زجاجة زيت خليط - 600 مللي.

- كيس ملح - 500 جرام

- كيس أرز - 900 جرام.

- كيس سكر - 900 جرام.

- كيس فول - 300 جرام.

•كرتونة رمضان بسعر 119.95 جنيه تتكون من 10 قطع كالتالي:-

- زجاجة زيت خليط - 600 مللي.

-كيس ملح - 500 جرام

-5 أكياس مكرونة - 300 جرام.

-كيس أرز 900 جرام.

-كيس سكر 900 جرام.

- كيس فول - 300 جرام.

مكونات كرتونة رمضان 2023 بالمحافظات

كرتونة رمضان بتكلفة 299 جنيهاً تتكون من 12 قطعة وهي كالآتي:-

- 2 كيس أرز مصري فاخر الأصيل - 900 جرام لكل كيس.

-كيس مكرونة الملكة مرمرية - 400 جرام.

- مرقة دجاج كنور فاين فودز - 48 مكعب.

- 2 كيس ملح طعام يودي خشن الخير - 250 جرام لكل كيس.

- كيس دقيق مصري فاخر ميس كرمة - 1 كيلو

- كيس مكرونة الملكة خواتم كبيرة - 400 جرام.

- كيس شعيرية الملكة - 400 جرام.

- زجاجة زيت قطفة عباد شمس - 800 مللي.

- زجاجة زيت بالهنا للقلي والتحمير - 700 مللي.

- زجاجة خل لاروز - 1 لتر.

- كيس سكر أبيض بالهنا - 900 جرام.

- علبة شاي ناعم ليبتون - 100 جرام.