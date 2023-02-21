زحام على «معارض أهلا رمضان» 2023 بالفيوم: تخفيضات بالجملة

شهدت معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين اليوم الثلاثاء، لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية، فضلًا عن شراء ياميش رمضان، نظرًا لوجود الكثير من العروض والتخفيضات والأسعار الغير قابلة للمنافسة، مقارنةً بأسعار نفس المواد الغذائية في السوبر ماركت والمحال التجارية المختلفة.

وحرصت ربات المنازل على شراء ياميش رمضان، فضلًا عن اللحوم والدواجن، نظرًا لانخفاض أسعارها بصورة كبيرة مقارنة بالمحال، فيما يكثف التجار المشتركين في معارض أهلا رمضان 2023، من ضخ المزيد من المواد الغذائية أولًا بأول حتى لا تنفذ.

أسعار خارج المنافسة بأهلا رمضان

وقالت كريمة مختار ربة منزل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الياميش، والدواجن واللحوم، فضلًا عن باقي المواد الغذائية داخل معرض أهلا رمضان جيدة وفي متناول المواطنين، كما أنّ الفرق بينها وبين الأسعار في السوبر ماركت كبيرة، موضحةً أنّها تحرص على شراء مستلزمات المنزل من تلك المعارض وليس لرمضان فقط.

مطالب باستمرار المعارض بعد رمضان

وطالبت ناهد سعد، باستمرار تلك المعارض وبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، موضحةً أنّ منفذ بيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يعد أفضل جناح في المعرض، حيث يضم الكثير من المواد الغذائية عالية الجودة بأسعار منخفضة جدًا، لذلك فإنّ الزحام بصورة أكبر يكون عليه تحديدًا داخل المعرض.

أسعار زيوت الطعام الأفضل

وتكشف آمال عادل، أنّ أسعار زيوت الطعام، أحد أفضل الأشياء في معارض أهلا رمضان، موضحةً أنّها وجدت زجاجات زيت بأسعار تبدأ من 37.5 جنيه وحتى 125 جنيهًا حسب النوع والوزن.

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2023 بأسعار مخفضة في مختلف فروع معارض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم، حيث جاءت كالتالي:

سعر الزبيب اليوم: 50 جنيهًا للكيلو.

سعر جوز الهند اليوم: تراوح بين 60 حتى 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار قمر الدين: تراوحت بين 15 حتى 54 جنيهًا حسب النوع.

سعر البلح المصر الفاخر: 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البلح العراقي الفاخر: 36 جنيهًا للكيلو.

سعر بلح الخشاف: 40 جنيهًا للكيلو.

سعر لفة تمر هندي طبيعي: 35 جنيهًا.

سعر السوداني المقشر: 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الكركديه: 105 جنيهات للكيلو.

سعر اللوز: 120 جنيهًا للكيلو.

سعر البندق: 112 جنيهًا للكيلو.

سعر العرقسوس: 112 جنيهًا للكيلو.