كيف تتجنب دفع غرامة على عداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. السر في اللمبة

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين، ففي كثيرا من الأحيان، يجد المواطن صعوبة في التعامل معه، سواء كان بعدم القدرة على شحنه أو فعل أي شيء خاطئ يعرض صاحبه لدفع غرامة مالية، ما يجعلهم يبحثون عن كيفية تجنب دفع الغرامة المالية ونجنب الأخطاء.

وهناك علامة واحدة يجب على المستهلك متابعتها في عداد الكهرباء مسبق الدفع لتجنب الوقوع في الخطأ والتعرض لدفع غرامة مالية، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كيفية تجنب الوقوع في خطأ والتعرض لدفع الغرامة المالية، والتي نوضحها من خلال هذا التقرير، كالتالي:

علامة تعرضك لدفع غرامة مالية عند ظهورها في العداد

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هناك علامة يجب ملاحظتها في عداد الكهرباء مسبق الدفع، والتي قد تعرض المواطن لدفع غرامة، ويعد إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع والتي تشير إلى وجود خطأ في العداد، ويعرض المستهلك إلى المساءلة القانونية، والتي تستوجب عليه دفع غرامة مالية.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع، وهي كالتالي:

- إذا كان المواطن قام بسرقة وصلة للتيار الكهربائي على العداد.

- إذا قام المواطن بنقل عداد الكهرباء مسبق الدفع الخاص به من مكانه إلى آخر، دون إبلاغ الشركة.

- في حالة استبدال أسلاك التوصيل الخاصة بالعداد دون الرجوع إلى شركة الكهرباء التابع لها.

- إذا تم فتح غطاء الروزتة الخاصة بتوصيل الأسلاك.