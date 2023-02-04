متى تلجأ إلى تغيير عداد الكهرباء القديم حتى لا تتعرض المحاسبة؟

يواجه بعض مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات القديمة، سواء التقليدية أو الميكانيكية، عددا من المشكلات تؤثر على كفاءة تشغيل وعمل العداد، وفي أحيان كثيرة، تكون القيمة الحقيقية للاستهلاك الشهري المشترك، أقل من المسجلة في العداد، وهنا يجب التوجه إلى شركة الكهرباء لـ«نسف» العداد وتغييره.

مشكلات عدادات الكهرباء القديمة

كشف قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، في منشور عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، عددا من المشكلات التي يواججها مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات القديمة، وكيفية التعامل معها.

توقف مؤشر الحركة وقت استهلاك الكهرباء

أوضح قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير، أنه يجب على المستهلك الانتباه إلى متابعة مؤشر عداد الكهرباء، فإن لاحظ أن المؤشر توقف عن الحركة في وقت كان يستهلك فيه التيار، مثلا التلفزيون يعمل أو الغسالة الكهربائية أو المكيف مثلا، ومع ذلك فالعداد ثابت لا يتحرك، تكون هناك مشكلة ما في عداد الكهرباء.

العداد يسجل قراءات قديمة سبق المحاسبة عليها

أشار المنشور، إلى أنه إذا لاحظ المشترك أن العداد يسجل قراءات قديمة، سبق وتمت المحاسبة عليها، فهناك أيضا، مشكلة في عداد الكهرباء، وفي الحالتين على المستهلك إبلاغ إدارة الكهرباء المسؤولة عن منطقته، وسوف تقوم بعمل الفحص الفني اللازم، واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك.

جدولة ثمن العداد الجديد

ذكر قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير، أن إدارة الكهرباء تقسط ثمن العداد الجديد إلى أقساط بسيطة تخصم شهريا، بحيث تخفف عن المشترك عبء التسديد الفوري لثمن العداد الجديد، لافتا إلى أن المستهلك سيجد تفهما من الإدارة لظروفه، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة ثمن العداد الجديد، وتحديد قيمة القسط المناسبة للمستخدم.

ماذا لو اكتشف المحصل العطل بالمصادفة؟

أكد قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير، أنه لو لم يبادر المستهلك بالإبلاغ عن العداد المعطل، وإكتشف المحصل العطل بالمصادفة، سوف تقوم شركة الكهرباء في هذه الحالة بتقدير قيمة استهلاك جزافية عن فتره تعطل العداد، معتمدة على متوسط استهلاك الكهرباء قبل تعطل العداد، وأيضا تقوم بجدولة هذه المديونية.