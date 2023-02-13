تكلفة تركيب عداد الكهرباء الكودي 2023.. وطرق تسجيل الشكاوى

كشف قسم الاشتراكات بالشئون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكلفة تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2023 والذي يجرى تركيبه للمباني العشوائية والمخالفة، والتقديم عليه من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء «أون لاين».

مصاريف تركيب عداد الكهرباء الكودي

وأشار قسم الاشتراكات، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت القيمة المالية لتركيب عداد الكهرباء الأحادي، وتبلغ 1247 جنيهًا، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين، وقيمة عداد الكهرباء الثلاثي تبلغ 1547 جنيهًا مع الوضع في الاعتبار، إضافة إلى 285 جنيهًا مصاريف تركيب العداد.

آلية التواصل لتقديم شكاوى وأعطال الكهرباء

وأشار القسم إلى أنه يمكن للمواطن الاتصال من أي مكان في البحيرة لتسجيل شكاوى أعطال الكهرباء على الرقم 01000549020، كما يوجد لكل منطقة رقم خاص بها، وهي:

رقم التواصل مع طوارئ الكهرباء قطاع وسط البحيرة

- العنوان: شارع الجيش – الهداية – دمنهور

- التليفون: 3313592 045

- الفاكس: 3336453 045

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع شمال البحيرة

- العنوان: العكريشة – كفر الدوار

- التليفون: 2234328 045.

- الفاكس: 2218514 045.

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع جنوب البحيرة والسادات

- العنوان: مدينة السادات بجوار جهاز التعمير

- التليفون: 2608322 048

- الفاكس: 2601834 048

أرقام التواصل باعطال الكهرباء قطاع شمال النوبارية

- العنوان: ك 71 مدينة النوبارية بجوار قسم الشرطة

- التليفون: 2632215 045

- الفاكس: 2632205 045

أرقام التواصل باعطال الكهرباء قطاع مطروح والساحل الشمالي

- العنوان: شارع عمر أفندي بجوار السينما الصيفي

- التليفون: 4930343 046

- الفاكس: 4934132 046