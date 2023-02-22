«الوثائقية» تبث فيلم «من أحياها» عن نجاح مصر في ملف العشوائيات

بثّت قناة الوثائقية فيلما بعنوان «من أحياها»، تناول ملف العشوائيات والأماكن الخطرة في مصر، ودور الدولة في القضاء عليها.

الحياة التي كانت كابوسًا

وبدأ الفيلم الوثائقي «من أحياها» بتسجيل صوتي يقول: «لكن الحياة التي كانت كابوسًا لم تعد كذلك، والأحلام التي كانت بعيدة المنال تحولت إلى حقيقة، والصرخات التي لم تجد آذانا مصغية وجدت أخيرا من يسمعها ويأخذ بأيد أصحابها».

وتابع: «هؤلاء الذين جاوروا الموت أبًا عن جد، وجدوا أخيرا طوق النجاة الذي أنقذهم مما عانوه وقاداهم إلى الملاذ الآمن الكريم أو بحسب تعبير أحدهم: الطوق الذي أحياهم من جديد».

أحد أهالي الأسمرات

وقال محمود قاسم، رب أسرة: «الله من عليّ بولدين وبنتين، وطبعًا كلهم بيدرسوا في حي السمرات»، متابعا أنّه يعمل في الهيئة العامة لتعليم الكبار منذ 12 عاما، وفي بعض الأحيان يبيع العسل ويعمل في الملابس: «أي حاجة بتدخل لبيتي جنيه بالحلال أنا بشتغلها».