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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة في ترعة القاصد بالغربية 

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
03:02 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
العثور على جثة شاب مجهول الهوية

العثور على جثة شاب مجهول الهوية

عثر أهالي منطقة القاصد، بمدينة طنطا، على جثة شخص داخل ترعة القاصد، وجرى انتشالها بمعرفة الأجهزة الأمنية، والتحفظ عليها ونقلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة 

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغًا من الأهالي بمنطقة القاصد، يفيد بالعثور على جثة لشخص، مجهول الهوية مرتديا كامل ملابسه، طافيه على مياه ترعة القاصد.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من العمر، طافية على مياه ترعة القاصد بالقرب من كوبري المرشحة، وتم انتشال ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، تحت تصرف النيابة العامة.

ندب الطب الشرعي 

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة، ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

 

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